Friends, vi ricordate Monica? Oggi ha 56 anni, è irriconoscibile – FOTO

Friends, vi ricordate Monica? Oggi ha 56 anni, è irriconoscibile. La famosa coinquilina di Rachel era interpretata da Courteney Cox

Era Monica Geller in Friends, oggi Courteney Cox è completamente diversa da come la ricordate. Sappiamo bene che deve la fama al suo personaggio di cuoca e casalinga disperata, sorella di Ross e poi moglie di Chandler. La loro storia d’amore, infatti, ha appassionato tantissimo i telespettatori che hanno tifato per loro fino alla fine.

Quello di Monica è soltanto uno dei tanti ruoli che ha interpretato. Ha recitato in Scream II e Scream III, per la regia di Wes Craven. Con il passare del tempo ha deciso di spostarsi dietro le quinte, prima come doppiatrice e poi come regista, come sceneggiatrice e infine addirittura come produttrice.

Era sposata con David Arquette, dal quale si è separata nel 2010 dopo più di un decennio d’amore. Dalla loro unione è nata Coco, che oggi ha 20 anni e che ha avuto come madrina Jennifer Aniston. Ancora oggi, lei e Courteney sono molto legate.

Courteney e David, comunque, sono rimasti in buoni rapporti nonostante la loro separazione. Addirittura hanno deciso di restare amici e di continuare a lavorare insieme nella loro casa di produzione, la Coquette Production, che nel nome vede la semplice fusione del cognome della donna da nubile e dell’ex marito. A dimostrazione che, se finisce l’amore tra due persone, può anche non finire la stima reciproca.

