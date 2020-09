Gigi D’Alessio, abbracci e sereno ritornato | Accanto a lui una bellezza

Gigi D’Alessio in compagnia di una donna giovane e bellissima. Le foto su Instagram parlano chiaro: si vogliono un bene immenso

Gigi D’Alessio non smette di far parlare di sé. Negli ultimi mesi è stato al centro del gossip per la fine della sua relazione con Anna Tatangelo. Il loro rapporto era da tempo in crisi, era sembrato riassestarsi ma alla fine i due non ce l’hanno fatta a ricucire quello che si era rotto.

Fin da subito il loro legame è sempre stato criticato per via della differenza di età. Lei giovanissima, lui padre di famiglia e quasi nonno. Ma in barba a tutte le critiche loro sono andati avanti per la loro strada e hanno costruito una bella famiglia, coronando il loro sogno d’amore con la nascita di Andrea.

Ma c’è stata una persona, in particolare, nella famiglia di Gigi, che non ha mai ben gradito la presenza di Anna, sua figlia Ilaria. Era ancora una bambina quando il papà è andato via di casa e lei considerava Anna la vera causa della separazione tra i suoi genitori. Nulla di tutto questo.

Crescendo però la figlia del cantante, diventata oggi una donna bellissima e affascinante, ha riallacciato i rapporti con il suo amato papà e oggi sono tornati ad essere inseparabili.

Gigi D’Alessio e sua figlia Ilaria, sempre più uniti