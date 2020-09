Ha vinto Sanremo 2006, com’è diventato e cosa fa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2006 fu caratterizzato dalla divisione della gara in quattro categorie: Uomini, Donne, Gruppi e Giovani

La 56esima edizione del Festival di Sanremo fu presentata da Giorgio Panariello affiancato da Ilary Blasi e Victoria Cabello. Non è ricordata come una delle kermesse canore di maggior successo ma anzi con il 40,17% di share si annovera tra le quattro meno viste della storia del Festival, insieme a quelle degli anni 2004, 2008, 2014. Nella classifica finale si posizionò terza Anna Tatangelo, che allora era ben lontana dai cambiamenti di look e stile musicale di adesso, proponendo una canzone dello stesso genere di Doppiamente fragili, con cui vinse la sezione Giovani nel 2002. Quattro anni più tardi quindi si aggiudicò il posto sul podio con Essere una donna. Una riflessione di un uomo al fronte che parla al proprio figlio interrogandosi sulle conseguenze dei suoi gesti è il contenuto del brano arrivato secondo, Dove si va dei Nomadi, che duettarono con Roberto Vecchioni durante la serata dedicata agli ospiti.

Il vincitore di Sanremo 2006