Il grande ritorno di Samuele Bersani: l’annuncio a sorpresa del cantautore

Il cantautore bolognese Samuele Bersani annuncia a sorpresa il suo ritorno: “Cinema Samuel” arriva sette anni dopo il suo ultimo progetto discografico

Samuele Bersani annuncia il suo ritorno con un album di inediti che si chiamerà “Cinema Samuel” e che il pubblico potrà ascoltare dal prossimo 2 ottobre. Il suo ultimo progetto discografico risale al 2013 quando con “Nuvola numero nove” si guadagnò la prima posizione nelle classifiche di vendita.

“Settembre porta con sé l’aria fresca di un inizio. O di un ritorno, di chi in realtà non se n’è andato troppo lontano“, inizia così il cantautore bolognese che continua presentando il nuovo album. “Vi porto dentro il cinema della mia testa, con la luce della luna e l’ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone“, e chi meglio di lui sa come portare in musica una storia. Samuele Bersani, scoperto da Lucio Dalla, è uno degli artisti che ha ricevuto più riconoscimenti dal Club Tenco, che sostiene la canzone d’autore.

La copertina di Cinema Samuel di Samuele Bersani

La notizia dell’uscita di “Cinema Samuel” è stata accompagnata dalla rivelazione della sua copertina, un progetto grafico realizzato da Paolo De Francesco. La sagoma di Samuele Bersani è composta da una serie di immagini simbolo: c’è la sua tanto amata città, ci sono luci e ombre, c’è il presente con la scritta “andrà tutto bene” e il passato, con l’orologio della Stazione di Bologna. Realtà e immaginazione si incastrano alla perfezione all’interno del cantautore che, come annunciato, ci porterà al “cinema” dove potremo ascoltare la vita raccontata dalle sue parole e dalla sua musica.

Samuele Bersani negli anni ha contribuito a regalare alla musica italiana delle vere perle e ora che il cantautore italiano è pronto a fare ritorno, il pubblico scalcia all’idea di poter ascoltare finalmente nuovi brani.

