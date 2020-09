Laura Pausini lo sguardo che seduce , è bellissima : gli anni non passano – Foto

Laura Pausini bellissima su Instagram: sguardo seducente e sorriso splendente. Per la cantante più amata d’Italia il tempo sembra essersi fermato.

Laura Pausini regala ai fan uno scatto meraviglioso. Con un look semplice, e la maglia del suo fan club, fa impazzire i follower.

L’artista, amata da generazioni di italiani, ha un seguito incredibile: eccola mentre, con uno sguardo affascinante e un dolce sorriso, annuncia alcune novità sui prossimi progetti.

Dispiaciuta per l’annullamento del raduno con i fan, la Pausini non si perde d’animo: «Sto cercando una data che possa permettermi di stare con voi nelle giornate in cui gli iscritti al fan club sono più liberi» scrive nel post.

Nel frattempo, Laura annuncia la prossima diretta su Instagram: per un’ora terrà compagnia ai suoi fan, così da non far sentire la sua mancanza a chi, per tanto tempo, ha atteso il 5 settembre per vederla con i proprio occhi.

Inoltre, presto ci sarà un’altra sorpresa: l’artista annuncia un nuovo regalo per i follower, previsto per il 10 settembre. Chissà di cosa si tratta!

Laura Pausini: il nuovo singolo in uscita