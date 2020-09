Marica Pellegrinelli, la confessione clamorosa su Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli si mette a nudo in una intervista al Corriere della Sera e fa una rivelazione inaudita sul suo ex marito

Marica Pellegrinelli è ormai da molto la ex signora Ramazzotti. Bella e giovanissima, appena 31 anni, due figli, Raffaela Maria, di 9 anni, e di Gabrio Tullio, di 5, avuti appunto dal cantante di “Più bella cosa” e una laurea in Scienze dei Beni Culturali.

Si è fatta conoscere per la sua carriera di modella, bellissima e affascinante. Ha iniziato questo mestiere quando aveva solo 13 anni, consapevole della sua bellezza che considera “una fortuna” anche se da sempre Marica porta con sé un sogno nel cassetto. È quello di fare l’attrice, lo ha confessato in una intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale la ex moglie del cantante si è messa a nudo e ha parlato anche di Eros Ramazzotti.

Quando lo ha conosciuto, ha detto Marica, ha messo da parte il suo sogno di fare l’attrice ma questa volgia non si è mai assopita e ora sta scalpitando più che mai. “Ho frequentato corsi di recitazione fin da quando ero al liceo – ha raccontati – E ora ho ricominciato a prendere lezioni private”.

Marica ha voglia di “tornare a fare i provini, ma mi sono presa un periodo di assestamento. Mi sto concentrando sullo stare bene e sul vivere il presente, senza ansia per il futuro né rimorso per il passato” ha ammesso, risolutiva e determinata qual è.

Marica Pellegrinelli: “Amo Eros più di prima”