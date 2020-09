Maurizio Crozza torna in TV, lo sketch diventa virale – VIDEO

Ritorno in TV con i botti per Maurizio Crozza, prossimo su La Nove con Fratelli di Crozza. Il suo sketch diventa subito virale.

Maurizio Crozza, nello spot che lancia il programma Fratelli di Crozza, in onda dal 18 settembre sul Nove, propone uno sketch che ha come protagonista l’Ingegner Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari. Un’imitazione che il comico condivide sul suo profilo Instagram. La gag – diventata in poco tempo virale – non è passata inosservata. Sempre pungente il comico 60enne che veste i panni dell’Ingegnere; stessi capelli, stessi occhiali e tuta rossi Ferrari (da notare l’asino al posto del famoso stemma, il cavallino rampante). Esilarante anche il 60 come limite di velocità riportato sul petto del comico. Del resto, la Scuderia Ferrari non naviga in ottime acque.

Maurizio Crozza spiega il problema in casa Ferrari

“Sarà l’antifurto” con questa frase Crozza – nei panni sempre dell’Ingegner Binotto – spiega la causa principale della crisi nella scuderia Ferrari. “In curva la macchina non tiene – spiega il comico durante la sua imitazione – in rettilineo siamo lenti, ogni tanto il motore non si accende, dev’essere l’antifurto ma dobbiam capire se è l’antifurto perché poi se accendi l’antifurto poi il volante non gira…” Uno sketch che ha strappato un sorriso a chi spera in un futuro migliore per la Ferrari ed in poco tempo ha fatto il giro del web.

Sono tante le sorprese che Crozza riserverà per il ritorno sul Nove con Fratelli di Crozza. Ben si preannuncia il famoso programma che già lo scorso anno era un successo: punte di share del 6,4% con oltre 1,4 milioni di spettatori.

