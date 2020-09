Miriam Leone, la bella siciliana è “poesia”: La FOTO in chiaroscuro

Miriam Leone ha condiviso uno scatto molto poetico su sui social network: è immersa in un panorama a tinte chiaroscure in un’atmosfera da sogno

Visualizza questo post su Instagram Estate addosso 🌺 @omega #omegamychoice #adv #happiness #accussì Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 20 Ago 2020 alle ore 9:37 PDT

Un panorama che toglie il fiato, una foto che sembra di altri tempi per la bellezza dell’atmosfera del caldo tramonto sul mare illuminato dal sole che sta scendendo. E lei Miriam Leone è immersa in questa natura oscura che quasi non si vede, lasciando ai suoi ammiratori la fantasia di immaginarla lì in piedi in un luogo lontano dove tutto è poesia. I commenti dei fan infatti sono stati di apprezzamento e si sprecano i complimenti per la bella siciliana, che probabilmente è stata fotografata in un posto segreto della sua isola incantata. Recentemente Miriam è stata scelta da una nota casa leader del settore beauty e cosmetici come testimonial di una campagna pubblicitaria fondata sullo sguardo. E chi meglio di lei poteva essere la protagonista di uno spot del genere? Oltre che per le sue curve mozzafiato, l’attrice infatti ha occhi verdi ipnotici e proprio uno sguardo che lascia tutti interdetti a sognare di essere guardati così dalla persona amata.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, la FOTO in radio: lato A in primo piano e minigonna

La foto incanta di Miriam Leone alla luce del tramonto