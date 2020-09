Zodiaco, quali sono i segni delle donne meno fedeli

Uno dei principali motivi per i quali una relazione finisce è il tradimento. Tra i segni zodiacali delle donne, tre di questi sono più portati a cadere in tentazione: scopriamo quali

Per alcune persone è molto difficile rimanere fedeli, soprattutto quando si ritrovano in una relazione problematica o parecchio noiosa. Per loro la passione e le novità sono tutte, rimanere incastrati in un rapporto monotono non è cosa gradita. È qui che, invece di decidere di lasciare il proprio partner, entra in gioco la tentazione che spesso sfocia proprio nel tradimento. In particolare tra le donne esistono tre segni zodiacali che sono lo specchio perfetto delle caratteristiche precedentemente citate.

I segni zodiacali tra le donne meno fedeli

Tra i segni meno fedeli tra le donne troviamo quello del Toro, sempre alla ricerca di attenzioni. Se queste non arrivano da chi li sta accanto, potrebbero sentirsi spinte a ricercarle altrove e cadere nella tentazione di farsi desiderare e conquistare anche solo per una notte. Anche le donne Acquario si lasciano trascinare dalle proprie emozioni, che in questo caso le portano a seguire l’istinto del momento. È molto difficile per l’Acquario ritrovarsi in una situazione ambigua e non lasciare che siano le sensazioni del momento a prevalere. In entrambe i casi questi segni sono molto bravi a non farsi beccare in errore, ma non solo, il più delle volte riescono a tenerlo nascosto orchestrando scuse perfette.

Infine ci sono i Pesci. Le donne nate sono queste segno sono molto sensibili e protettive, allo stesso tempo sono anche molto brave a relazionarsi. Per questo motivo potrebbero finire per intraprendere una vera e propria relazione parallela, perché spinte dalla necessità di condividere la propria vita anche con qualcun altro. Questo non significa che non siano innamorate o emotivamente coinvolte nella coppia, ma che sentono il bisogno di ricevere anche dell’altro.

