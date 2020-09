Robert Pattinson. Positivo al Covid ma le riprese di Batman non si fermano

Robert Pattinson. L’attore è risultato positivo al Covid, tuttavia le riprese del suo nuovo film sul super eroe Batman non si sono fermate come detto precedentemente

Nemmeno il Coronavirus è riuscito a bloccare le riprese del nuovo film sul super eroe di Gotham City, Batman.

Il regista Matt Reeves deve sicuramente aver avuto un attimo di sgomento quando ha appreso pochi giorni fa che il suo protagonista, Robert Pattinson, è stato trovato positivo al Covid19. L’attore dovrà affrontare cure e quarantena fino a completa guarigione per poter ricominciare a lavorare in sicurezza.

La produzione del film non si può permettere un’attesa tanto lunga. L’inizio delle riprese è iniziato nel gennaio scorso a Londra, con il titolo di lavorazione Vengeance. La Warner Bros. , a causa della pandemia, decise di spostare il set a Liverpool, non avendo la minima intenzione di sospendere le attività.

Purtroppo si dovettero arrendere all’evidenza e alla gravità dei fatti. Il 25 marzo 2020 il regista Reeves dichiarò sospese a tempo indeterminato.

Robert Pattinson. Il suo Batman sarà diverso

Le scene sono ricominciate pochi giorni fa e adesso un nuovo rinvio a causa della positività al Coronavirus del protagonista. Gli studi inglesi della Warner rimarranno comunque aperti.

Matt Reeves girerà tutti i ciak che non prevedono la presenza di Robert Pattinson o, se necessario, si adopererà una controfigura.

Tutto il cast lavorerà seguendo minuziosamente le norme di sicurezza e sarà garantita la loro incolumità quanto possibile. I compagni di avventura dell’ex vampiro di Twilight sono: Colin Farrell (il Pinguino), Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista) e John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard e Barry Keoghan.

Il Batman di Matt Reeves sarà un super eroe più giovane rispetto a quello a cui siamo abituati. Non si tratta comunque di un prequel e il film non avrà legami con pellicole precedenti. La storia esplorerà il ciclo “Batman Anno Due” dei fumetti, in cui gli avversari del famoso eroe pipistrello non erano ancora le nemesi tanto temute che abbiamo imparato a conoscere negli anni.

