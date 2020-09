Seat Music Awards, la scaletta della seconda serata di sabato 5 settembre

Stasera andrà in onda il secondo appuntamento con i Seat Music Awards, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada: chi si esibirà nel corso della serata

Dopo il successo della prima puntata tornano stasera, sabato 5 settembre, su Rai1 i Seat Music Awards 2020 in diretta dall’Arena di Verona. Vanessa Incontrada e Carlo Conti presenteranno la seconda serata dell’evento organizzato per sostenere i lavoratori del settore dello spettacolo. Alla presenza di un pubblico appositamente distanziato per rispettare le norme di sicurezza anti Covid, saliranno sul palco numerosi artisti per intrattenere con la loro musica.

Gli artisti della seconda serata dei Seat Music Awards

Una serata all’insegna dei giovani, molti dei quali presenteranno i nuovi singoli usciti nelle ultime settimane e che non hanno ancora avuto modo di eseguire live. A salire sul palco saranno Annalisa, Achille Lauro, Malika Ayane, i Boomdabash con Alessandra Amoroso, Baby K, Gigi D’Alessio, Fred De Palma, Diodato, Giusy Ferreri. E ancora: Ghali, Francesco Gabbani, Il Volo, J-Ax, Irama, Levante, Mahmood e Marco Masini.

A loro si aggiungeranno Ermal Meta, Mika insieme a Michele Bravi, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso e Piero Perù. Infine Max Pezzali, Raf insieme a Umberto Tozzi, Francesco Renga, Riki, Anna Tatangelo e i The Kolors. Ad animare l’evento ci sarà anche Enrico Brignano.

I fan scalpitano per vedere salire sul palco dell’Arena di Verona i propri artisti preferiti. L’appuntamento è alle 20.35 su Ra1. Domani, domenica 6 settembre, alle ore 16 andrà invece in onda uno speciale “Viaggio nella musica” condotto dal cantante Nek.

