Stefano De Martino e la nuova fiamma: le coincidenze con Emma Marrone. I fans più accaniti della vecchia coppia, lo hanno interpretato come un segno del destino

Stefano De Martino questa settimana è stato paparazzato dai fotografi della rivista Gente, che di recente è finita nel mirino a causa di uno scatto pubblicato in copertina di Chanel Totti, la figlia 13enne di Ilary Blasi e Francesco Totti. Il prossimo ad essere stato colpito è Stefano, che è stato beccato in compagnia di una donna coi capelli scuri.

Stefano De Martino e la sua nuova fiamma: si chiama come una canzone di Emma Marrone

Il ballerino e la nuova fiamma sarebbero stati avvistati ad una festa sulla costiera sorrentina, e il giorno dopo in barca, con tanto di varie tappe sulla terraferma. Hanno fatto colazione con un caffè e brioche e poi hanno pranzato al ristorante Conca del Sogno di Nerano. Pare che la ragazza sia della Campania proprio come lui e si chiamerebbe Fortuna. Questo nome vi è familiare? Una canzone di Emma, uscita un po’ di mesi fa, si chiama proprio in questo modo.

Stefano è reduce da pochi mesi dalla rottura con Belen, che è avvenuta durante la quarantena. Questa volta il loro matrimonio sembra essere finito definitivamente. I due stanno trascorrendo la vacanza separati, cercando di riprendersi. Ancora non si sa cosa sia successo da portarli a questa nuova rottura.