Il ministro dello sviluppo economico ha annunciato che il Superbonus al 110% diventerà strutturale. In parte i provvedimenti per farlo deriveranno dal Recovery Fund UE.

Il superbonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà una misura strutturale. Lo ha annunciato il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli che ha chiarito che una parte della copertura finanziaria dei provvedimenti necessari per farlo verranno dal Recovery Fund europeo.

Stessa cosa varrebbe per il pacchetto per l’innovazione e il trasferimento tecnologico nonché la decontribuzione per il lavoro dipendente.

A quest’ultimo riguardo, è forse in vista un’estensione di questa misura ai dipendenti delle aziende del Nord così come uno sconto fiscale sugli utili reinvestiti.

La proroga del superbonus necessaria per l’innovazione. L’obiettivo è anche il reshoring.

Al momento il termine entro il quale i lavori di ristrutturazione che possono essere sottoposti alla procedura finalizzata al superbonus al 110% è il 31 dicembre 2021.

Troppo presto perché i lavori iniziati man mano nella fase due possano essere ultimati in tempo utile.

La proroga dei termini o, come annunciato dal ministro, una sua trasformazione in misura strutturale è ciò che speravano non solo i committenti ma anche e soprattutto le imprese appaltatrici.

D’altra parte, il ministero ha individuato tre filoni su cui puntare per l’innovazione e lo sviluppo economico del paese: transizione digitale e ambientale, rafforzamento del sistema produttivo.

Il ministro ha inoltre spiegato: «vogliamo sostenere chi vuol fare investimenti e riportare produzioni delocalizzate, il cosiddetto reshoring. Dall’altra consentire un miglior accesso al credito aiutando la ricapitalizzazione delle imprese».

D’altra parte già a luglio il ministro aveva parlato, ai microfoni de Il Sole 24 ore, dei dumping che portano le multinazionali a non produrre piu’ nel nostro Paese e della necessità di superarli restituendo competitività alle nostre attività. Oggi questo obiettivo pare più che mai centrale nella politica economica.

