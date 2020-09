Temptation Island, una coppia è stata sostituita: cos’è accaduto

Continuano le registrazioni di Temptation Island all’Is Morus Relais, in un’edizione ricca di intoppi: una coppia è stata sostituita in corso

Alessia Marcuzzi era pronta a partire mercoledì 9 settembre con la nuova edizione Nip di Temptation Island. Tuttavia l’abbandono precoce e improvviso di una delle coppie sembrerebbe aver fatto slittare la messa in onda di qualche giorno. Sebbene non sia stato ancora ufficializzato quando prenderà il via il reality di Canale 5, il problema della coppia scoppiata sembra essere stato risolto. Le registrazioni stanno continuando nel villaggio, che proprio poche settimane prima del loro inizio aveva subito un incendio.

Sostituzione tra le coppie, pericolo rientrato

Dopo che una delle fidanzate a poche ore dall’inizio delle registrazioni ha chiamato a rapporto il proprio compagno al falò di confronto, è nata la necessità di introdurre una nuova coppia, così da mantenere il numero originale di partecipanti. Ed è esattamente quello che è accaduto. Ripristinato il totale di sei coppie le registrazioni hanno ripreso il loro corso. Nessuno sa ancora chi se ne è andato e chi è entrato in corsa, nonostante i fidanzati e le fidanzate siano già state presentate attraverso i canali social di Temptation Island. Per saperlo il pubblico dovrà attendere la messa in onda della trasmissione.

Dopo l’edizione estiva il pubblico è pronto a seguire nuovamente le vicende amorose dei protagonisti del reality, condotto questa volta da Alessia Marcuzzi che lo scorso anno aveva guidato l’edizione Vip.

