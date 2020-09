“Tua mamma così bella, tu così brutta”, la risposta epica di Aurora Ramazzotti all’hater

La figlia di Eros e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, ha risposto per le rime a un hater su Instagram che le aveva detto di non essere bella come i componenti della sua famiglia

Essendo figlia d’arte nel bene o nel male la vita di Aurora Ramazzotti è da sempre al centro dell’attenzione. C’è chi l’apprezza come personaggio e chi invece la critica. Ma le critiche, si sa, sono belle se costruttive e non completamente gratuite e fuori luogo come quella che le ha riservato un hater sul suo profilo Instagram. La persona in questione ha scritto in un messaggio direct sul social network: “Tua mamma così bella tuo padre bello i tuoi fratelli bellissimi tu così brutta”. Lei ha pensato bene di rispondere con una story in cui ha incollato il messaggio dell’hater con una risposta epica: “Meglio brutti fuori o brutti dentro?”, sottolineando la sua cattiveria ma sdrammatizzando con una faccina che ride. Inoltre proprio pochi giorni prima Aurora si è resa protagonista di un messaggio positivo, accompagnato dalle immagini del suo viso con l’acne e scrivendo: “la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella”.

La story di Instagram di Aurora Ramazzotti in risposta all’hater