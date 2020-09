Vite al Limite. Diana Bunch 273 kg. L’obesità dovuta al dolore più grande

Vite al Limite. In onda su Real Time, canale 31, il programma che segue le vite shock di pazienti con obesità patologica. La storia di Diana

Vi possiamo assicurare che se incontraste ora Diana Bunch non la riconoscereste. La donna, originaria di Seattle, nello stato di Washington, è arrivata a pesare 273 kg.

Nel 2017 ha partecipato alla popolare trasmissione tv Vite al Limite (My 600 lb life, titolo originale), in cui vengono prese in esame le storie di pazienti affetti da obesità patologica.

Le vicende di Diana seguono purtroppo un copione già visto fatto di soprusi, abbandoni, depressione e solitudine.

Da bambina infatti ha subito una violenza sessuale da parte di due ragazzi più grandi di lei. Il trauma è stato talmente grande e lasciato lì a sedimentare che non ce l’ha fatta a venirne fuori. L’unico sfogo e conforto che ha trovato è stato quello di rifugiarsi nel cibo, chiudersi in se stessa e rinunciare alla vita e alla felicità.

La vediamo protagonista della settima puntata della quinta stagione della trasmissione in onda in Italia sul canale 31, Real Time.

Vite al Limite. Diana Bunch e l’incntro che le ha cambiato l’esistenza