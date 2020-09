Alessandra Amoroso, vestitino corto in ecopelle , che bomba – FOTO

Alessandra Amoroso. La cantante è apparsa raggiante ai Seat Music Awards. Pubblica su Instagram una foto del suo outfit strepitoso

Qualche tempo fa Alessandra Amoroso scriveva sul suo profilo Instragram queste parole riguardo la sua ultima fatica discografica: “Karaoke rappresenta una botta di energia pura e di entusiasmo recuperato! Arriverà il giorno in cui la canteremo tutti insieme a squarciagola e sarà stupendo… Aspetto quel momento con tanta ansia… intanto noi non ci fermiamo, la musica non si ferma”

Quel momento dovrà farsi attendere ancora. Dopo averci accompagnato per tutta l’estate 2020, Alessandra Amoroso ha cantato un medley di Immobile (acapella)/Avrò cura di tutto/Forza e coraggio ai Seat Music Awards senza pubblico per le norme anti Covid. Porta comunque con sè una nuova emozione nel cuore, il desiderio di tornare alla vita e alla normalità e alle esibizioni dal vivo.

Il brano Karaoke nel frattempo, un mix tra reggae e pop, ha raggiunto 67 milioni di visualizzazioni su YouTube in soli due mesi. Il testo recita: “Voglia di ballare un reggae in spiaggia. Voglia di riaverti qui tra le mie braccia in una piazza piena per fare tutto quello che non si poteva.”

Si auspica quindi un ritorno precoce alla vite pre Covid in cui pandemia, quarantena, virus, tamponi, mascherine erano solo concetti associabili ad un film post apocalittico, non alla realtà.

Alessandra Amoroso. I ringraziamenti sinceri a persone speciali