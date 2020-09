Giovane trovato morto in un traghetto: si indaga sulle cause

Un giovane è stato trovato morto questo pomeriggio su un traghetto attraccato al porto di Ancona. Si indaga sulle cause del decesso.

Un tragico evento ha scosso la città di Ancona questa mattina, quando un giovane (all’incirca tra i 20 e i 25 anni) è stato ritrovato morto nella stiva di un traghetto attraccato al porto. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo si era imparato clandestinamente sul mezzo, nascondendosi sotto ad un camion parcheggiato a bordo del mezzo. All’arrivo del traghetto, il camion è stato rimosso, rivelando il corpo privo di vita del giovane. Ancora incerte le cause del decesso. Si sospetta un attacco cardiaco, che avrebbe reso vani i successivi tentativi di rianimazione operati dal 118.

Morto sul traghetto, sconosciuta identità del ragazzo

Ben poco si sa dell’identità del ragazzo deceduto a bordo del traghetto salpato dalla Grecia. Sempre secondo le ricostruzioni, il giovane avrebbe circa 24 anni e la sua origine sarebbe ignota. Il decesso, come costatato dal medico del 118 che per primo gli ha prestato soccorso, sarebbe avvenuto diverse ore prima dell’attracco. A dare per primo la notizia è stato il Corriere Adriatico, nella sua sezione dedicata alla città di Ancona. La scoperta del corpo risale alle 16.50, momento in cui sono state mobilitate l’autoambulanza e l’ambulanza della Croce Gialla.

Sul luogo si è recata anche la Polfer (polizia ferroviaria), che ha potuto verificare lo stato di shock dei passeggeri a bordo del traghetto. La zona è stata in seguito isolata, per poter effettuare le adeguate indagini.

