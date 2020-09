Anna Tatangelo e Baby K due bellezze su Rai Uno. FOTO insieme

Anna Tatangelo e Baby K. La cantante di Sora pubblica sulle sue Instagram Stories un dietro le quinte dei Seat Music Awards con un’ospite speciale

La kermesse canora dei Seat Music Awards si è tenuta dal 2 al 5 settembre presso l’Arena di Verona. Molteplici gli artisti che si sono avvicendati sul palco, introdotti dalla professionalità dei due padroni di casa delle serate: Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Purtroppo però le norme anti Covid non hanno consentito la partecipazione del pubblico in loco che invece ha potuto godere dello spettacolo in onda su RaiUno.

In scaletta durante la seconda puntata, trasmessa dalla rete ammiraglia della Rai, troviamo due certezze della musica leggera italiana: Anna Tatangelo e Baby K.

La prima si è esibita con “Guapo”, singolo inusuale per la cantante di Sora, dai ritmi rap, pubblicato il 3 luglio scorso e realizzato con la collaborazione di Geolier.

Baby K invece è una veterana dei tormentoni estivi. L’abbiamo vista sul palco dell’Arena di Verona con la sua Non mi basta più, 38 milioni di visualizzazioni su YouTube e la partecipazione dell’influencer più famosa d’Italia, Chiara Ferragni.

Anna Tatangelo e Baby K, due “bionde” esplosive