Anna Tatangelo, outfit da Venere Nera e posa da censura sulle scale – FOTO

In questo periodo Anna Tatangelo è davvero la donna camaleontica per eccellenza. Lo stroncamento della relazione con Gigi D’Alessio ha generato un senso di rivalsa nella sua moltitudine di idee innovative della cantante napoletana.

In tv non è più possibile ammirare le gesta di una cantante “composta” nel genere e nel suono, come dimostrava la sua attitudine da artista pop. Oggi la Tatangelo ha rimasto invariato solo il fascino del nome che porta dietro le spalle, poi nulla più.

La storia con il cantautore napoletano ha acceso i cuori pulsanti dell’amore perduto, fino al punto di rottura definitiva, che ha separato una coppia, che aveva tutti i presupposti per ricoprire il ruolo di predestinata, a perdurare nel tempo.

Così non è stato, anzi le due voci melodiose hanno subìto dei drastici cambiamenti, forse per mascherare la delusione o per altri motivi legati al loro rapporto. Su tutti spicca la “stagionatura” di Anna Tatangelo, sempre più diversa e ora in “seno” a realtà inaspettate.

Anna Tatangelo, nuovo look formale sul palcoscenico dei sogni