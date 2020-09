Il ballerino Samuel Peron, risultato positivo al Covid, si sfoga con i giornalisti. A rischio la sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Partecipazione a rischio per Samuel Peron: uno dei ballerini di punta di Ballando con le Stelle è risultato positivo al Coronavirus. La notizia, risalente a qualche giorno fa, è arrivata dopo il suo ritorno da un soggiorno in Sardegna, già teatro di molti contagi tra i vip. Tra questi, quello che ha sollevato maggiori critiche è stato sicuramente il caso di Flavio Briatore. Nondimeno, molteplici influencer, ex gieffini e vecchi concorrenti di Uomini e Donne hanno contratto il virus sull’isola, spesso osteggiando indifferenza nei confronti della cosa. Dopo aver ricevuto numerosi rimproveri, Peron ha deciso di sfogarsi per chiarire la situazione e spiegare perché si trovava sull’isola.

Ballando con le stelle, parola a Samuel Peron

“Prima di tutto non ero a Porto Cervo, ma a Poltu Quatu –spiega Peron – e non ero in vacanza, ma a lavorare“. Nell’intervista rilasciata ad un giornale locale, il ballerino spiega di essere stato scelto come direttore artistico del locale “The Box Poltu Quatu”, nel quale si è tenuto un grandioso spettacolo, che ha coinvolto artisti internazionali. Tra i protagonisti c’erano anche ballerini del Cirque du soleil, che adesso, presumibilmente, dovranno fare il tampone. Il ballerino afferma di aver rispettato tutte le misure igienico sanitarie (utilizzo di gel disinfettante e mascherina e distanziamento sociale). “Forse è successo quando abbiamo finito l’ultimo spettacolo -riflette- e i ragazzi, tutti grandi professionisti, danzatori, presentatori, sono venuti a salutarmi. Oppure è successo in aeroporto”.

Ci sono molte immagini sul profilo Instagram di Peron che mettono in dubbio le sue parole, ma a questo punto poco importa. Il ballerino è attualmente in quarantena e attende risultati di un secondo tampone che gli diranno se potrà partecipare o no a Ballando con le Stelle.

