Benedetta Rossi, la coincidenza che riempie il cuore d’amore – FOTO

Benedetta Rossi è entrata nelle case degli italiani attraverso il web e si è fatta voler bene per la semplicità del format Fatto in casa per voi

Fatto in casa per voi è ormai un appuntamento imperdibile per i tantissimi fan di Benedetta Rossi che aspettano con ansia le sue ricette. Il pubblico apprezza da sempre la semplicità con cui il format del web viene condotto dalla food blogger nella sua casa dotata di un orto da dove arrivano gli ingredienti genuini con cui lei prepara i suoi gustosi piatti. Qualche settimana fa però la gioia di Benedetta si è trasformata in tristezza per la perdita di Nuvola, l’amato cane che per ben 17 anni ha allietato le sue giornate. Chi ha perso un amico a quattro zampe sa quanto è difficile separarsi da lui dopo che magari è arrivato cucciolo nella nostra casa, è cresciuto insieme a noi, ci ha fatto disperare per i suoi dispetti ma ancor di più sorridere per l’immenso amore incondizionato che ci ha donato. Arriva poi il momento purtroppo di dirsi addio come è giunto per Benedetta con Nuvola: “E’ stato con noi 17 anni, è venuto a casa nostra che era un cucciolo arrivato chissà da dove e se ne è andato con i suoi acciacchi da cane anziano, sofferente ma sempre grato e sorridente. Sì, perché Nuvola ‘sorrideva’, sembrava sorridere sempre, anche quando gli ultimi giorni aveva dei dolori fortissimi e lo accarezzavo per calmarlo”. Ma poi qualcosa di bello è successo…

LEGGI ANCHE -> Benedetta Rossi, Fatto in casa per voi: la sorpresa della nuova edizione VIDEO

La novità in casa di Benedetta Rossi