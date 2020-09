Calciomercato Juventus, nel mirino un centrocampista della Premier League

La Juventus, stando ad un’indiscrezione di calciomercato, avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele.

Proseguono le trattative della Juventus per l’acquisto del centravanti del Barcellona Luis Suarez. Il rinforzo per il reparto offensivo sembra essere la priorità dei bianconeri che, comunque, starebbero valutando anche altri profili non solo per l’attacco. Nelle ultime ore, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, pare che la Vecchia Signora abbia messo nel mirino il centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele. Per arrivare al giocatore, seguito nelle scorse settimane anche dall’Inter, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto degli Spurs oltre ad un conguaglio economico anche il cartellino di un giocatore in rosa.

Calciomercato Juventus, nel mirino un nuovo centrocampista: Ndombele del Tottenham

La Juventus, come le altre società italiane, sta valutando quali possano essere i colpi da piazzare durante la sessione di mercato che si sta svolgendo in questi giorni. Le attenzioni sono tutte sulle contrattazioni con il Barcellona per l’attaccante uruguaiano Luis Suarez, che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo prendendo il posto di Gonzalo Higuain. Alle trattative per un attaccante si aggiungerebbero quelle per puntellare la rosa di Andrea Pirlo con altri rinforzi. Stando a quanto riferito dal sito Calciomercato.it, la dirigenza della Vecchia Signora sarebbe interessata ad un altro centrocampista dopo gli arrivi di Arthur e McKennie. Si tratta di Tanguy Ndombele, centrocampista francese acquistato dal Tottenham durante la scorsa stagione per l’imponente cifra di 62 milioni di euro più 10 di bonus, l’acquisto più oneroso della storia del club inglese. Il giocatore classe 1996 non sembra aver convinto il tecnico Mourinho e la società che adesso sarebbe pronta a cederlo.

Ndombele, che nelle scorse settimane era stato seguito dall’Inter poi virata su Vidal del Barcellona, potrebbe rappresentare un altro grande colpo di mercato dei bianconeri. Ovviamente il Tottenham non lascerà partire il giocatore ad un cifra inferiore ai 50 milioni di euro, somma importante per le casse bianconere. Per cercare di convincere gli Spurs, come spiega Calciomercato.it, Fabio Paratici&Co. potrebbero offrire una contropartita tecnica che si andrebbe ad aggiungere ad un conguaglio economico raggiungendo così le richieste della società inglese. Le pedine di scambio per il giocatore ex Lione potrebbero essere diverse. Tra queste Federico Bernardeschi, nome che già era stato accostato ad un possibile scambio con il Napoli per Milik, e Aaron Ramsey che non ha convinto nel primo anno in bianconero e che sarebbe nella lista delle possibili cessioni.

Infine tra le possibili contropartite per Ndombele, riferisce Calciomercato.it, c’è anche l’esterno offensivo Douglas Costa. Il brasiliano piace molto al tecnico portoghese che aveva già provato a strapparlo alla Juve quando allenava il Manchester United.