Celentano bacchetta De Benedetti su Berlusconi: “Stonato e fuori tempo”

Adriano Celentano ha scritto su Facebook un lungo post per commentare quanto dichiarato da Carlo De Benedetti a proposito del ricovero di Silvio Berlusconi per Covid: “Auguri a Berlusconi anche se rimane un imbroglione“. Le esternazioni dell’imprenditore hanno provocato la reazione del molleggiato che ha usato i social per sottolineando quanto tali dichiarazioni siano fuori luogo in un momento simile. ” Caro De Benedetti – ha scritto Celentano – questa volta ciò che hai detto su Berlusconi non mi è piaciuto. Non ti sei reso conto probabilmente che siamo al centro di un incendio mondiale“. Il post del cantante ha scatenato in pochi minuti migliaia di reazioni da parte dei suoi fan. Secondo Celentano in sostanza De Benedetti sarebbe infatti colpevole, in un momento tanto delicato per l’intero pianeta, di contribuire ad alimentare un clima d’odio.

Le reazioni agli auguri di De Benedetti a Berlusconi

È chiaro che per l’artista l’ingegnere stia approfittando della situazione difficile che il suo rivale in affari sta vivendo per esprimere ancora una volta il suo rancore. Celentano ha parlato di un “canto stonato” in quanto Berlusconi, al momento ricoverato al San Raffale, non è certamente nella condizione di poter replicare pubblicamente all’ex editore. Gli auguri di De Benedetti non sono stati graditi nemmeno dalla figlia maggiore di Silvio Berlusconi, Marina che per una volta ha voluto replicare abbandonando la sua abituale diplomazia.

“Queste sono parole di un uomo ormai in disarmo sotto ogni punto di vista – ha dichiarato infuriata Marina Berlusconi – sia per quanto riguarda la vita imprenditoriale che quella privata, è per questo che suscitano solo commiserazione“.

