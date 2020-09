Chiara Ferragni. I leoni da tastiera si scatenano contro di lei: la reazione

Chiara Ferragni. La popolarità della influencer più famosa d’Italia porta con sè gioie e dolori. Molti sono i follower che non approvano

Visualizza questo post su Instagram Breakfast goals ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 5 Set 2020 alle ore 2:19 PDT

Non si può piacere sempre a tutti. Questa è una lezione che ognuno di noi dovrebbe imparare fin da piccolo, fare spallucce e andare avanti, forti delle proprie convinzioni e del proprio modo di essere.

Più grande è la platea delle persone che ci circondano, più aumentano le interazioni che possono o meno andare a buon fine, almeno in termine di simpatia.

Immaginate adesso di essere un personaggio molto popolare, di essere stata tra i primi nel vostro paese a creare un’idea alternativa di diffusione di moda e nuovi trend, di aver sposato uno dei personaggi musicali di spicco del momento, di avere 21 milioni di utenti sui vostri profili social che seguono ogni minimo dettaglio della vostra vita.

Visualizza questo post su Instagram Saturday at the lake 💖 #supplied Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 5 Set 2020 alle ore 4:17 PDT

Vi ricorda quacuno? Si, stiamo proprio parlando di Chiara Ferragni. Tra i suoi fan ci sono molti sono estimatori, alcuni hanno instaurato un rapporto di reale affezione con lei. Prova ne è la valanga di emoji con cuoricini e faccine sorridenti che invadono quotidianamente la sua bacheca.

Ma su 21 milioni (molti di più se si considerano gli utenti che “sono di passaggio” sul suo profilo senza essere iscritti), volete che non ci sia il classico leone da tastiera che si senta in dovere di gridare al mondo la sua invidia e frustrazione?

Nessun fraintendimento. I personaggi pubblici (non solo la Ferragni nello specifico) non sono divinità intoccabili. L’utente ha il diritto di far sentire la propria voce quando si trova di fronte a comportamenti eticamente discutibili che non approva.

Screditare qualcuno per partito preso senza un’apparente motivazione è altra cosa. O forse il motivo c’è? Perché la Ferragni dà così fastidio? Il suo stile di vita dedito al lusso non è qualcosa piovuto dal cielo, è ben nota la storia del suo successo. E’ una giovane donna che gode dei guadagni del suo lavoro.

Certo, non va a rompersi la schiena in miniera, siamo d’accordo. Ci sono professioni che andrebbero maggiormente considerate. Ma vogliamo dare la colpa di questo a Chiara Ferragni?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cecilia Rodriguez, lo stacco di gambe da fare invidia a Belen – FOTO

Chiara Ferragni. Insorgono i follower: “Sei una scroccona”