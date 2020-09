Cristiana Capotondi, total black sul red carpet: mai vista così bella – FOTO

Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Cristiana Capotondi sfoggia un look total black elegante e sensuale. Una scelta davvero apprezzata.

Nata come giovanissimo volto di campagne pubblicitarie, Cristiana Capotondi è ad oggi un nome piuttosto conosciuto del panorama cinematografico e televisivo italiano. L’abbiamo vista in Italian Restaurant, con Gigi Proietti e Nancy Brilli e in Vacanze di Natale ’95 al fianco di Massimo Boldi, ma a darle la spinta finale verso il successo è stata sicuramente la partecipazione a due film di straordinario successo. Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi, nelle quali la Capotondi figura come co-protagonista, sono stati pietre miliari della cinematografia a cavallo tra gli anni ’90 e gli inizi del 2000. La presenza in serie come Di padre in figlia e Bella da morire l’ha poi consacrata a protagonista delle fiction Mediaset/Rai, al fianco di attrici del calibro di Alessandra Mastronardi ed Anna Sanfroncicik.

Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, la Capotondi ha sfoggiato un look total black da favola, che ha riscosso grande successo tra i suoi ammiratori. Clicca su “successivo” per vederlo!

Cristiana Capotondi, un fantastico total black