Elettra Lamborghini a Capri, il lato B in primo piano: mai vista così – FOTO

Elettra Lamborghini ha condiviso su Instagram uno scatto in cui è su una barca a Capri e indossa un costume viola intero che mette in evidenza il lato B in primissimo piano

La cantante Elettra Lamborghini ha postato su Instagram una foto in barca a Capri: costume intero super sexy e lato B in primissimo piano tanto che anche lei con l’ironia che la contraddistingue ha scritto in inglese nella didascalia che il suo è il sedere più famoso dell’isola partenopea, mettendo l’emoticon di una pesca per indicare appunto il lato B. Sembra che in questi giorni l’ereditiera sia in Campania per il suo addio al nubilato. Infatti ieri nelle sue stories ha pubblicato foto della sua festa con gli amici in tema “white” durante la prima serata dei festeggiamenti iniziati il 4 settembre. Proprio venerdì un van rosa ha condotto tutti gli invitati nella tenuta di San Domenico di Sant’Angelo in Formis, villa lussuosissima in provincia di Caserta.

La foto di Elettra Lamborghini a Capri