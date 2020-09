Elisa Isoardi bagnata in costume, seno in primo piano fan impazziti FOTO

Elisa Isoardi bagnata in costume, seno in primo piano fan impazziti. La conduttrice de La Prova del Cuoco si sta preparando alla prima puntata di Ballando con le Stelle, dove ballerà al fianco di Raimondo Todaro. In molti, pensano che tra loro stia già nascendo amore!

Elisa Isoardi si sta preparando al suo esordio a Ballando con le Stelle. Dopo un’intensa settimana di prove in vista della prima puntata del programma, si concede una passeggiata rilassante al mare e uno degli ultimi bagni della stagione. L’autunno si sta avvicinando e presto il freddo tornerà a farci compagnia, più pungente che mai.

Elisa Isoardi e lo scatto al mare che ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers

Si è tuffata in questa nuova avventura, accettando l’invito di Milly Carlucci che l’ha voluta fortemente. Dopo la sua conduzione a La Prova del Cuoco, dove ha tirato fuori le sue doti culinarie, ora mostrerà a tutti quanto e se è brava anche nel ballo. Elisa ballerà con Raimondo Todaro: tra i due sembra essere già nata una bella alchimia, addirittura c’è chi dice che Raimondo potrebbe consolarsi con lei dopo la fine del suo matrimonio con Francesca. Tra l’altro, anche Francesca, si è lasciata da poco con Valentin. Intanto tra Elisa e Raimondo c’è già un bel rapporto: sono stati addirittura beccati insieme tra le strade di Roma, che si punzecchiavano con bacini e camminavano mano nella mano.

