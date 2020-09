È di una grazia e di una bellezza che “tolgono la favella”, direbbero Dante e Petrarca. Lei è Giorgia Rossi ed è tra le più brave giornaliste sportive che ci siano.

Visualizza questo post su Instagram Controvento. 🏄🏻‍♀️ Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 6 Set 2020 alle ore 10:09 PDT

Da tempo Giorgia Rossi fa proseliti sui social. La bellissima telegiornalista di Sport Mediaset colpisce per la delicatezza e per la notevole bellezza con le quali riesce a bucare lo schermo. Sa farlo in maniera non esplosiva, a differenza di altre sue colleghe altrettanto illustri.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara | si spoglia in barca | seno e lato B in primo piano | FOTO

E la 33enne romana piace in maniera particolare anche per questo motivo. Lei non ci tiene ad apparire, anche se in una recente intervista ha affermato di sapere che pure la componente estetica e visiva ha la sua importanza. “E se serve non mi tiro indietro”. Una bellissima notizia per i suoi tantissimi estimatori, che la coccolano sul web e ne apprezzano i tanti scatti e le storie social. Non solo per la sua radiosa bellezza ma anche per la semplicità e l’ironia che Giorgia sa sfoderare.

LEGGI ANCHE –> Katia Pedrotti distesa sul letto, bellissima e sensuale: che occhi – FOTO

Giorgia Rossi, una bellezza che incanta: splendida e mai volgare