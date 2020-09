Giuseppe Conte, messaggio chiaro: “Non abbasseremo le tasse, fondi UE servono ad altro”

Giuseppe Conte, al Forum Ambrosetti, ha parlato dell’attuale situazione Italiana, in particolare soffermandosi su quello che è il comparto economico e tasse.

I casi di contagio da Covid-19 non accennano a diminuire e la preoccupazione è alta. Soprattutto ora, che la data di riapertura delle scuole è sempre più vicina.

Eppure questo quadro, che a più parrebbe il preludio di un frangente drammatico come quello attraversato solo pochi mesi fa, non pare impensierire il Governo. A farsi portavoce di un messaggio dai toni rassicuranti è stato proprio il Premier Giuseppe Conte. Al Forum Ambrosetti di Cernobbio, ha infatti spiegato che la situazione sarebbe sotto controllo e che il Paese non sarà più assoggettato ad un lockdown.

Premier Giuseppe Conte al Forum Ambrosetti:”Nessun nuovo lockdown per l’intero Paese“

“In Italia non ci sarà più un lockdown che coinvolgerà l’intero Paese. Il sistema di monitoraggio attuale consentirà di intervenire miratamente.“, queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Forum Ambrosetti di Cernobbio. I contagi aumentano, ma per il numero uno di Palazzo Chigi gli italiani sarebbero stati in grado di rispettare le regole: l’attuale quadro sarebbe solo frutto di alcune “distrazioni agostane“.

Il Presidente ha affermato che seppur i numeri non siano trascurabili, non siamo davanti ad una recrudescenza della pandemia. Il Paese al momento godrebbe di un sistema di vigilanza attiva, riporta TgCom24 citando le parole del Premier, che consentirebbe appunto di escludere una nuova chiusura generalizzata ed agire con tale misura solo in determinate aree qualora se ne rendesse necessaria l’applicazione.

Attualmente a destare particolari timori è l’economia, ma per Conte è il momento di guardare avanti e pensare ad una ripresa.

Economia, la sfida è sciogliere i nodi che hanno da sempre bloccato l’Italia

È proprio l’economia impantanata nella mota, uno dei nodi più ardui da sciogliere al momento. Lo sa bene Giuseppe Conte il quale, al Forum Ambrosetti, avrebbe affermato che al momento è questa la vera sfida: dipanare la matassa che sino ad oggi ha impedito al Paese di crescere, eliminare quei blocchi che hanno arrestato i passi in avanti dell’Italia.

Non potevano mancare sul punto considerazioni in merito al Recovery Fund. Stando a quanto riportato dalla redazione di Tgcom24, il Premier Conte avrebbe affermato: “I soldi dell’Unione Europea non servono a diminuire le tasse, bensì per portare avanti progetti che rilancino il Paese e che rappresentino un investimento per il futuro. Il 35 percento dei fondi, sarà infatti impiegato in iniziative green“.

Il Presidente del Consiglio ha affermato che la crisi sistemica affrontata dall’Italia in questo periodo è la più dura mai vista dal secondo dopoguerra. Al contempo, però, ha mobilitato l’intero sistema. Il Governo, stando a quanto riferisce Tgcom24, avrebbe ad avviso del Premier dato risposte certe e concrete. “Abbiamo operato su più fronti, impiegando ingenti risorse. Abbiamo pensato che qualsiasi piano di rilancio sarebbe stato inutile se non fossero state dapprima disposte misure di sostegno.“

In chiosa Giuseppe Conte, ha parlato delle disposizioni in favore delle imprese. Tramite le leggi varate, il Governo avrebbe chiesto a queste ultime di non modificare il proprio assetto occupazionale, rendendo tale richiesta possibile con i sussidi a livello Statale. Ora però è tempo di modificare l’intero asset, pensando ad esempio a riformare il sistema degli ammortizzatori sociali.