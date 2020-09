Loredana Lecciso body e slip sul divano, beato Al Bano: che bellezza – FOTO

Loredana Lecciso ha condiviso sui social network una foto in cui è insieme a sua sorella alle Tenute Carrisi del suo compagno Al Bano: sono sedute entrambe sul divano con indosso solo slip e canotta

Visualizza questo post su Instagram 💗💗💗#feelgood #relax #nature #photo #instamoment #picoftheday Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_) in data: 21 Ago 2020 alle ore 11:17 PDT

Loredana Lecciso ha condiviso uno scatto su Instagram in cui è insieme a sua sorella. Le due sono vestite solo con canotta e slip probabilmente per il grande caldo che ancora è presente al Sud Italia in questo scorcio di fine estate di settembre. Loredana è molto in forma, nonostante non sia più giovanissima. La showgirl ha compiuto 48 anni il 26 agosto ma sfoggia un fisico che potrebbe fare invidia a qualsiasi ventenne. La canotta nera che indossa nella foto pubblicata a stento riesce a contenere le sue generose forme e il colore della sua carnagione è messo in risalto dal bianco candido del divano. La soubrette si mostra ai suoi tantissimi fan in un momento di relax della sua vita privata mentre si gode un po’ di riposo insieme alla sorella anche lei bellissima. Da questa foto risulta chiarissimo che la natura abbia voluto premiare la famiglia Lecciso.

La foto sul divano delle sorelle Lecciso