Ludovica Pagani, dècollète di prima classe e curve pericolose: che schianto – FOTO

Una Ludovica Pagani da set cinematografico si gode il panorama mozzafiato di Venezia fuori dal finestrino e “dimentica” scoperta la sua sensualità

Direttamente dal Venice Film Festival ecco a voi una Ludovica Pagani come non l’avete mai vista. Spirito di adattamento e sensualità, tutte in un triplice scatto di bellezza incontaminata, che favorisce lo spettacolo incandescente a “babordo”.

La donnina del calcio sta “stracciando” le avversarie, sovvertendo tutti i favori di pronostico. Il suo irresistibile fascino è ormai noto a tutti, attraverso scatti ammalianti su Instagram, dove vanta una serbatoio di emozioni non indifferente.

I suoi oltre 2 milioni di fan non stanno mai nella pelle, ogniqualvolta Ludovica Pagani esibisce tutto il suo repertorio di piacere e carnalità di stampo ultra giovanile.

Al pari di alcune sue colleghe, anche per lei l’estate 2020 è stata l’ennesima vetrina per mettere ulteriormente in mostra ciò che è già abbastanza noto ai suoi incontentabili followers.

Ora Ludovica però è tornata al suo posto di comando, ma di abbandonare il pezzo forte del suo impero di bellezza, neanche per sogno.

LEGGI ANCHE ——> Chiara Ferragni, clamorosa indiscrezione sul futuro della influencer

Ludovica Pagani, bellezza inconteniblie tra eleganza e sensualità: fan in delirio totale su Instagram