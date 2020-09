Mara Venier e il lutto mai superato, la disperazione della donna

Mara Venier ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato di un suo lutto mai superato.

Mara Povoleri, in arte Mara Venier, è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico italiano. La nativa di Venezia, nella sua splendida carriera, è stata anche una buona attrice prima di dedicarsi completamente al ruolo di presentatrice. La classe 1950 è uno dei volti maggiori della Rai, avendo guidato con successo ‘La vita in diretta’ e ‘Domenica In’. Mara ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Il Corriere della Sera’: l’amatissima conduttrice ha parlato della nuova edizione di ‘Domenica In’ e di alcuni aspetti della sua vita. C’è stato un punto dell’intervista che ha commosso i fan: la Venier ha parlato di un lutto pesante nella sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mara Venier felice sul web, rassicura tutti: “E’ andato tutto bene”

Mara Venier e il lutto mai superato: la confessione

Mara è sicuramente uno dei volti della Rai: la donna è pronta per ripartire con Domenica In ma qualche anno fa è stata allontanata dall’azienda. La conduttrice ha parlato di quel momento buio: “Sono stata molto delusa allora. Credo che ogni direttore abbia il diritto di cambiare conduttori, ma c’è modo e modo. La mia amarezza nasceva dal fatto di essere stata trattata con poco rispetto, mi sono sentita umiliata“. In quel periodo pesante, anche sua madre iniziava a stare sempre peggio a causa dell’Alzheimer. “Le sono stato accanto fino alla fine. Non riesco proprio a mettere piede a Venezia. Mia madre è cresciuta in Laguna e lì ci sono molti ricordi. Da quando è venuta a mancare non ci sono più tornata. Sono sopraffatta dal dolore”. La classe 1950 ha spiegato di aver fatto una promessa: lei tornerà a Venezia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Barbara D’Urso contro la Rai, il motivo è clamoroso. Un uragano

Come se non bastasse, Mara ha svelato di aver rinunciato a numerosi viaggi di lavoro con rabbia. “Ora non so cosa darei per averla qui con me. Anche solo per un minuto“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.