Mercedesz Henger, bolide di bellezza in piscina: fisico da capogiro – FOTO

Un fulmine al ciel sereno squarcia il cielo del Trentino sulla scia di bellezza, tra natura e Venere. Mercedesz Henger fa impazzire i fan con quel fisico incantevole

Una nuova Venere in terra apre le porte al paradiso di bellezza tra le montagne verdi del Trentino. Ciò che separa il sole da neve e vento gelido porta il nome di Mercedesz.

Conosciuta come la figlia “scellerata” di Eva Henger, non può certo passare inosservata sulle frequenze Instagram dell’ultima generazione dei new talent di passione. Il rapporto con mamma Eva si spegne come cenere al vento, ma Mercedesz continua a fare orecchie da mercante e celebrare, alla prima possibilità, il suo amore a gonfie vele con Lucas Petrachi.

Il photographer ufficiale dei suoi incantevoli album di bellezza giovanile evoluta è stato più volte oggetto di critica di mamma Eva, che prima ha difeso a spada tratta la figlia con l’obiettivo di “scagionarla” dalle grinfie dell’esuberanza.

Col passare del tempo, le accuse rivolte a Lucas, reo di aver usato violenza fisica sulla “dolcissima” Mercedesz non sono tuttavia riuscite a prevalere.

Mercedesz Henger “supera” mamma Eva e rilancia: fisico da super modella