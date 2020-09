Sabrina Salerno continua a pubblicare scatti bollenti e provocanti in costume: la cantante è sempre uno spettacolo e lascia di stucco i fan con le sue ‘curve’ da panico.

Sabrina Salerno è inarrestabile sui social: la bellissima cantante ama condividere scatti in bikini in cui mette in mostra le sue ‘curve’ stratosferiche. La 52enne non si lascia intimidire dalle critiche di qualche leone da tastiera e continua a far vedere la bellezza del suo corpo con facilità disarmante. La nativa di Genova, poco fa, ha deliziato la platea del web con un fantastico scatto in bikini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisabetta Canalis in intimo: microslip da infarto – FOTO

Sabrina Salerno in bikini, seno in bella vista