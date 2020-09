Sposa tradita il giorno delle nozze. L’identità dell’amante è sconvolgente

Sposa tradita durante il suo ricevimento di nozze. L’incredibile scoperta di una ragazza e la sua reazione davanti lo spettacolo impietoso che si è trovata davanti

Sembra la trama di un film, invece è successo veramente. La vicenda che vi stimo per raccontare si è consumata in Abruzzo. Potrebbe sembrare divertente, a tratti goliardica. Non lo è stata per i protagonisti, per i loro amici e parenti, e trascina con sé retaggi che fanno parte ormai di mentalità retrograde e perverse.

Il giorno del proprio matrimonio dovrebbe essere uno dei più belli e attesi della vita. Sancisce l’inizio di un nuovo capitolo d’affrontare con la persona che più si ama, è il giuramento solenne davanti ad una platea festosa, per alcuni il coronamento di un sogno, per altri una tappa di passaggio dell’esistenza ma sempre d’incredibile importanza.

Oltre ai significati morali, le nozze prevedono anche uno sforzo non indifferente di energie e un dispendio economico rilevante.

Leggi anche >>> FREDDIE MERCURY. IL SUO COMPLEANNO E IL MISTERO MAI SVELATO DOPO LA SUA MORTE

Sposa tradita e sposo in fuga. L’incredibile scoperta

Una coppia si è cambiata il fatidico si tra gli applausi e la felicità dei presenti. Tutto è andato secondo i piani. Giunti alle fase finali del ricevimento, la sposa ha avuto la necessità di recarsi alla toilette per rifarsi il trucco. Mancava solo il taglio della torta e voleva presentarsi al meglio per essere immortalata nelle fotografie che le avrebbero ricordato per sempre quegli attimi insieme al neo marito.

Non poteva mai immaginare che da lì a presto avrebbe invece desiderato dimenticare tutto e cancellare quell’orribile giorno. Incuriosita da strani rumori provenienti dalla toilette degli uomini, ha sorpreso lo sposo tra le braccia di qualcun altro. La stava tradendo proprio nel giorno delle loro nozze. Il colpo più grande? L’amante era il suo migliore amico.

La sposa è scappata via in lacrime. Il fedifrago è corso via da un’uscita sul retro per non incappare in occhi indiscreti.

Leggi anche >>> TENET CON ROBERT PATTINSON. PERCHÈ UN UOMO LO VEDRÀ 120 VOLTE

Non c’è nessuna giustificazione per quest’uomo che non è riuscito a dire la verità anzitempo. Avrebbe risparmiato un dolore enorme alla sua sposa e sarebbe riuscito a vivere la sua sessualità in libertà. Probabilmente è anch’egli vittima di pressioni sociali che vedevano nel matrimonio l’unico alibi in cui poter nascondersi, azione però fatta a discapito della vita di altre persone.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter