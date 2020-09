Esplosiva più che mai, Wana Nara come sempre non si risparmia e delizia tutti i suoi followers. La signora Icardi in barca è assolutamente esagerata.

Agosto è ormai lontano e settembre sta entrando nel suo periodo centrale. Ma per Wanda Nara è ancora estate con tutto il suo tempo libero da dedicare alle vacanze. La 33enne argentina si trova al momento alle Baleari. Ibiza e dintorni di solito sono frequentatissime tra giugno inoltrato ed agosto.

Ma anche adesso, complice il perdurare del caldo e delle belle giornate, ci sono le condizioni ideali per godersi un bel soggiorno in mezzo al Mediterraneo. E Wandita si concede un giro in barca dove dà spettacolo. Già tante altre volte la moglie di Mauro Icardi non si è risparmiata nell’esibire le sue curve bombastiche. Ma questa volta eccede, e lo fa per la gioia dei suoi tantissimi ammiratori. Il fisico è perfetto, nonostante le tante gravidanze affrontate e superate. E la sudamericana risulta essere come sempre una icona di bellezza, sensualità ed anche spregiudicatezza.

Wanda Nara, giro in barca super bollente grazie a lei