Alessia Bonari a Venezia, l’infermiera simbolo della lotta al Covid sul red carpet

Alessia Bonari è alla festa del Cinema per ricevere il premio “personaggio dell’anno”. Bellissima e sensuale è fotografata da tutti

La sua foto nel cuore del lockdown aveva fatto il giro del web e aveva messo nero su bianco quello che succedeva nelle corsie degli ospedali al collasso per l’emergenza sanitaria. Lei è Alessia Bonari, l’infermiera che è diventata il simbolo della lotta al coronavirus.

Il suo volto segnato dalle tantissime ore con la mascherina aveva commosso tutti. Lividi e segni rossi in viso, l’esito di un turno di lavoro duro ed estenuante, nel cuore della pandemia, in uno dei reparti Covid ad assistere e dare cure ai pazienti.

Lei è stata per mesi il simbolo di una intera categoria, quella degli operatori sanitari, che non ha mai mollato e che con impegno e abnegazione hanno fatto di tutto per salvare vite umane.

Ora Alessia, infermiera in un ospedale di Milano, è arrivata a Venezia e ha sfilato sul red carpet. Ha incantato tutti con la sua bellezza e il suo outfit.

Alessia Bonari a Venezia e il “personaggio dell’anno”