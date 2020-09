Ambra Angiolini lapidaria “A furia di frequentarsi ci si innamora”-FOTO

Ambra si è innamorata, sì della sua città Brescia dove vive da 18 anni

Ambra fa una dedica speciale alla sua città Brescia, che è in grado di sorprenderla della sua bellezza ogni giorno nonostante siano 18 anni che la frequenta. L’attrice scrive “A na al mulì sa s’anfarina”! Che vuol dire appunto, a forza di frequentarsi ci si innamora. Nella foto condivisa su Instagram dalla bella attrice, appare lei in primo piano e dietro il bellissimo monte della Madonnina di Brescia. Pare che la Angiolini abbia fatto una bella scampagnata. Ambra si è trasferita a vivere nella bella Brescia a causa dell’ex marito Francesco Renga, quando si sono sposati e hanno creato la loro famiglia hanno deciso di vivere nel luogo dove è cresciuto il cantante. Renga è nato ad Udine ma dopo due anni con la famiglia si trasferiscono a Brescia.

Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono separati dopo 11 anni di amore e due figli. Oggi lei sta con l’allenatore Max Allegri e lui con la ristoratrice Diana Poloni. Nonostante la separazione, Ambra ha deciso di continuare a vivere a Brescia per non contrastare una situazione già difficile e per non scombussolare la vita dei figli. Inoltre avere i genitori che vivono a pochi passi l’uno dall’altro è meglio per i figli.

Durante la quarantena Renga e la Angiolini si sono uniti per sostenere la città

Durante la quarantena Renga e la Angiolini hanno trascorso del tempo insieme per supportare la loro città in grosse difficoltà. Infatti Brescia insieme a Bergamo sono state tra le città colpite più duramente dal coronavirus e che hanno visto più morti. I due si sono fatti trovare insieme in una diretta sul profilo dell’attrice, in collegamento con Laura Castelletti, il vice sindaco e assessore del comune di Brescia.

Insieme hanno avviato una campagna di raccolta fondi per sostenere Brescia. Questo dimostra quanto per Ambra ormai Brescia sia diventata la sua città e ci tiene a supportare ed aiutarla in ogni momento, specialmente in uno così delicato di emergenza. A volte casa tua diventa il posto in cui hai vissuto per anni con la tua famiglia e non la città natale.

