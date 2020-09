Aurora Ramazzotti perde il lavoro, arriva a sostituirla una cara amica

Aurora Ramazzotti non tornerà a occupare il ruolo di speaker che la vedeva protagonista, a sostituirla arriva una sua cara amica: quale sarà il motivo?

Aurora Ramazzotti, oltre a essere molto nota sui social media, si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo come conduttrice. Per diverso tempo il pubblico l’ha ascoltata come speaker su Rtl 102.5 per la quale ha lavorato fino al periodo del lockdown. Tuttavia in seguito alla riapertura e alla ripresa dei lavori, non ci sono state più sue tracce in radio e ora arriva la conferma. Aurora Ramazzotti è stata sostituita e al suo posto subentrerà una sua cara amica, Paola Di Benedetto. A confermare la notizia il settimanale “Chi”, che non spiega pero’ quali sarebbero i motivi di questa decisione.

Aurora Ramazzotti e Paola Di Benedetto: un’amicizia nata sul posto di lavoro

Paola Di Benedetto, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, non si è lasciata scappare l’occasione e per lei questo rappresenterà un debutto in radio. Ma non solo, affiancherà anche gli ex gieffini Paolo Ciavarro e Giulia Salemi in una trasmissione che andrà in onda su Italia 1 nella fascia pre serale. Per Paola Di Benedetto si preannuncia una stagione lavorativa piuttosto impegnata. Aurora Ramazzotti nei mesi estivi è tornata invece in televisione affiancando Adriana Volpe nel programma di TV8, “Ogni Mattina“. Sembra inoltre impegnata in nuovi progetti che non sono stati pero’ ancora svelati.

Aver perso la posizione in radio non ha quindi scalfito la giovane, e soprattutto non ha intaccato la sua amicizia con Paola Di Benedetto. Le due si sono conosciute durante il programma “Mai Dire Talk“, dove erano entrambe ospiti fissi, e da quel momento è nato tra loro un forte legame documentato anche dalle numerose avventure postate sui profilo social.

