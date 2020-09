Beatrice Valli chiede consigli ai suoi follower, è incantevole – FOTO

Beatrice Valli su Instagram in una serie di scatti insieme al compagno Marco Fantini. Le foto bellissime lasciano sognare i follower, risultato magnifico.

A voi la scelta, così Beatrice Valli chiede attenzione ai suoi 2,6 milioni di follower. Condivide una serie composta da 7 scatti e invita i suoi fan a dire quale sia la loro foto preferita. Subito arrivano le risposte, ognuno esprime la propria preferenza anche se non mancano gli apprezzamenti generali alla coppia. In effetti, i protagonisti delle foto – 6 su 7 – sono Beatrice Valli e Marco Fantini che si lasciano immortalare in tenuta elegantissima, rievocando quasi il mondo fiabesco.

LEGGI ANCHE -> MTV VMAs: Lady Gaga premiata speciale, infiamma la serata con Ariana Grande

Beatrice Valli sul red carpet, gli outfit della coppia

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno partecipato alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia in occasione della premiere del film Padrenostro con l’attore Pierfrancesco Favino. Abito d’impatto che non passa certo inosservato quello della Valli; sontuoso con uno strascico imponente tutto color rosso. L’abito è dello stilista 58enne libanese Georges Hobeika, molto amato e apprezzato da star quali Eva Longoria. Corallo, corpetto senza spalline ed una gonna lughissima con strascico. A completare l’outfit, sandali luccicanti del brand di lusso Made in Italy, René Caovilla definito peraltro il brand di calzature più longevo al mondo. Per quanto riguarda i gioielli, la Valli indossa diamanti Chopard. Marco Fantini ha accompagnato Beatrice Valli sul red carpet indossando uno smoking classico Hugo Boss, un intramontabile total black.

LEGGI ANCHE -> Orlando Bloom e Katy Perry sono genitori. Benvenuta Daisy Dove

Non sono mancate le critiche sui partecipanti al famoso evento dedicato al cinema; molti hanno infatti puntualizzato la poca presenza di attori e l’enorme partecipazione di personaggi lontani da quel mondo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.