Beautiful, anticipazioni puntata 8 settembre: i due problemi di Thomas

Beautiful, anticipazioni: Hope ha accettato di anticipare le nozze, eppure ha ancora delle remore. C’è una cosa in particolare che non può proprio fare.

Thomas ha davvero toccato il fondo: pur di spingere Hope tra le sue braccia, ha manipolato Douglas una seconda volta. Dopo aver convinto il figlio a fare la proposta di matrimonio ad Hope al posto suo, il giovane Forrester lo ha spaventato con storie di fantasmi, sperando in tal modo di risvegliare lo spirito materno della ragazza. Operazione riuscita: non solo Hope ha accettato di sposarlo, ma è disponibile a velocizzare le cose. Ormai è questione di giorni e, con Xander fuori dai giochi, sembra che nulla possa andare per il verso sbagliato. Eppure, due cose si frappongono tra Thomas e il suo obiettivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gossip Girl sta tornando: a breve cominciano le riprese

Beautiful, anticipazioni: Hope dice “no”, Brooke non è convinta

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Hope ha accettato la proposta di Thomas, ma non è affatto convinta. Lei non lo ama (come le ha fatto sapientemente notare Katie), è semplicemente disposta a sposarlo per dare una madre a Douglas. Perciò, quando Thomas tenterà un approccio un po’ più intimo, si sentirà -di nuovo- respinto. Hope è intenzionata ad aspettare il matrimonio e Thomas gli promette che l’aspetterà, anche se la cosa non lo rende affatto felice.

L’altro “problema” di Thomas è l’opposizione di due figure molto importanti per Hope. Mentre Brooke discute con Ridge, dicendosi molto preoccupata per il futuro di sua figlia, Liam esprime le proprie perplessità a Steffy. I due si comportano come due genitori, ma è evidente che il cuore del giovane Spencer sia da tutt’altra parte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un Posto al Sole anticipazioni 7 settembre: Niko e Susanna si sposano?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter