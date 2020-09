Benedetta Fatto in casa presenta il suo nuovo amore in pochi scatti – Foto

Benedetta Fatto in casa apre le porte di casa sua ed è pronta ad abbracciare un nuovo e graditissimo ospite

Benedetta Rossi, la food blogger più famosa d’Italia ricomincia. Nella sua casa, sparsa nella campagna marchigiana arriva un nuovo ospite. Molto speciale e che sicuramente riempirà le giornate dell’ideatrice del format Fatto in casa da Benedetta e di suo marito Marco che la segue nelle sue avventure.

Si tratta di Cloud, il cagnolino che la coppia ha deciso di adottare dopo la morte di Nuvola, lo storico cane e amico di Benedetta che se ne è andato il mese scorso. La food blogger lo aveva detto tramite i social dimostrando tutto il suo dolore e la sua sofferenza per la perdita di un fedele amico.

Per lei il suo amato pubblico aveva dimostrato tanto amore e sostegno. A centinaia i messaggi di vicinanza per un momento buio che per un attimo ha messo da parte ricette, video e cucina dimostrando quanto il popolo del web può essere amorevole. Ora si ricomincia e Benedetta ha voluto presentare il nuovo cucciolo arrivato a casa a tutti.

Benedetta Fatto in casa presenta il piccolo Cloud