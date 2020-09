Non solo Silvio Berlusconi: il Covid colpisce anche un altro componente della famiglia dell’ex presidente del Consiglio. Di chi si tratta.

Arriva la positività anche di Marina Berlusconi al Covid. Dopo suo padre Silvio, pure la imprenditrice 54enne risulta ora colpita dalla malattia. Lo fa sapere l’Ansa, con l’agenzia di stampa che riferisce di come la donna si sia sottoposta a diversi tamponi.

Tutti quanti hanno avuto esito negativo fino a quando invece l’ultimo ha mostrato la presenza del virus all’interno del suo organismo, nel corso dello scorso weekend. La notizia avrebbe trovato anche alcune conferme ufficiali da ambienti vicini alla presidente sia di Mondadori che di Fininvest. Si apprende comunque che Marina Berlusconi, nonostante il Covid, starebbe continuando a lavorare in modalità smart working, coordinando via telefono tutte le operazioni professionali ed i suoi impegni da adempiere.

Berlusconi Covid, sua figlia Marina contagiata: è in isolamento a casa con la famiglia

Come da prassi, Marina Berlusconi per via del Covid si è sottoposta ad isolamento in casa a Milano. Nei giorni scorsi era anche stata in contatto con il papà. Ed anche per questo motivo aveva scelto di restare in isolamento fiduciario all’interno del proprio domicilio. Sia lei che suo marito ed i loro figli stanno comunque bene. E Marina sarebbe asintomatica.

