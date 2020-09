Caffè ginseng, tra gusto e limitazione: pro e contro sull’uso della bevanda

Il caffè ginseng sta scalando le gerarchie del gusto degli italiani, che il più delle volte lo preferiscono come alternativa alla bevanda classica

Cosa succede se beviamo di continuo il caffè ginseng? Secondo il parere degli esperti della torrefazione di questa speciale e tanto amata bevanda, le risposte vanno riscontrate tra limitazione nell’abuso e intercettazioni del medico curante.

Il caffè al ginseng ultimamente sta superando il maestro tradizionale della quotidianità. Le preferenze degli italiani si sentono più al sicuro andando in direzione di questa bevanda dal sapore dolciastro e di origine vegetale.

Gli italiani vengono constantemente attirati dalle versioni che esibisce il supermercato sul conto di questa nuova tipologia di caffè. Dalla moka, passando per le soluzioni in polvere, fino ai cicchi tostati che sembrano dare un apporto energetico tanto maggiore quanto benefico per i degustatori.

Ma vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi che il ginseng offre al suo “spettatore” preferito.

Caffè al ginseng, effetti benefici e collaterali per gli abitudinari

Il caffe tradizionale come ben sappiamo, può essere sottoposto a diverse modalità di essiccazione, che facilmente riescono ad entrare di diritto nella hall of fame delle bevande più desiderate dagli italiani.

Fra tutte le tipologie di caffè con estratti vegetali afrodisiaci rientra sicuramente la modalità del ginseng. Quest ultimo offre diversi vantaggi al cleinte abitudinario.

Primo fra tutti il potere energizzante dei suoi estratti che va a soprassedere in qualche modo la naturale caffeina, schiarendo memoria e concentrazione quotidiana. A questo va ad aggiungersi una corretta circolazione sanguigna e la facoltà di rendere meno sensibile agli agenti patogeni il sistema immunitario.

Tuttavia, molti si chiedono se al caffè al ginseng va aggiunta anche la classica bustina di zucchero che siamo soliti aggiungere. La risposta è NO! Questa bevanda è da assaporare così come viene servita, perchè contiene proprietà speciali che già la rendono dolce di suo.

E’ indicato evitare dunque lo zucchero e inoltre bisogna prestare attenzione all’abuso incontrollato che il cliente ne fa giornalmente. Esso va evitato soprattutto nei periodi di gravidanza per le donne e in corrispondenza dell’assunzione di farmaci, al fine di scongiurare effetti collaterali che possono solo offrire “dispiacere” salutare.

Per questo motivo è consigliata l’assunzione, dopo l’indicazione del medico curante che può attenzionare il paziente da attacchi improvvisi di panico, ansia, insonnia e nervosismo.

