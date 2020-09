Calciomercato Juventus, Luis Suarez sempre più vicino ai bianconeri

La trattativa di calciomercato tra la Juventus e l’attaccante Luis Suarez sembra essere più destinata a concludersi con l’arrivo dell’attaccante a Torino.

Prosegue la trattativa della Juventus per l’ingaggio dell’attaccante del Barcellona Luis Suarez. I bianconeri, dopo aver valutato diversi profili, hanno virato sul centravanti uruguaiano che non rientrerebbe più nei piani del neo tecnico dei blaugrana Koeman. Stando ai numerosi rumors di mercato, c’è fiducia per l’arrivo di Suarez a Torino, nonostante rimanga da risolvere la questione legata al passaporto comunitario. Anche il possibile inserimento nell’affare potrebbe da parte dell’Atletico Madrid sembrerebbe scongiurato. Sarebbero stati gli stessi dirigenti dei Colchoneros a rifiutare le contrattazioni per via delle richieste economiche del Pistolero, valutate troppo onerose.

Il matrimonio tra Luis Suarez e la Juventus sembra essere destinato a celebrarsi a breve. I contatti tra le due parti stanno proseguendo ormai da giorni e filtra fiducia per la conclusione dell’affare. Per quanto riguarda la questione legata al passaporto comunitario, il giocatore dovrà sostenere un esame di italiano che gli consenta di ottenerlo dopo l’ok degli esaminatori. Il test potrebbe già essere svolto in settimana in modo da chiudere la trattativa prima della fine della finestra di calciomercato. Il Pistolero, essendo ancora un cittadino uruguayano al 100%, difatti non potrà essere tesserato dalla Juventus che ha già acquistato Arthur e McKennie, utilizzando le due slot relative agli extracomunitari.

Nessun problema, invece, per quanto concerne l’intesa tra il giocatore 33enne e la società bianconera. Le due parti avrebbero, difatti, già un pre-accordo sulla base di un ingaggio annuale di 10 milioni di euro netti a stagione a cui si aggiungerebbero dei bonus.

Stando a quanto riferito dalla redazione radiofonica Cadena Cope, anche l’ipotesi di una permanenza in Spagna, ma all’Atletico Madrid sarebbe ormai accantonata. Gli emissari di Suarez avrebbero, difatti, avuto dei contatti con il club della capitale spagnola, ma le contrattazioni si sarebbero subito chiuse. A rifiutare l’affare sarebbero stati gli stessi dirigenti dei Colchoneros che avrebbero ritenuto troppo alte le richieste del Pistolero.

La strada per acquistare Suarez sarebbe, dunque, tutta in discesa per la Juventus che, comunque, continua a monitorare Dzeko e Milik nel caso di eventuali complicazioni.

