Can Yaman profilo che toglie il fiato: lo scatto incanta i fans – FOTO

Can Yaman profilo che toglie il fiato: lo scatto incanta i fans. L’attore turco continua a far impazzire i suoi followers con gli scatti che pubblica su Instagram

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Tutti lo cercano e tutti lo vogliono: è di una bellezza strabiliante e di un talento incredibile, più il tempo passa e più acquisisce una fama che lo sta rendendo noto in tutto il mondo. Daydreamer qui in Italia sta raggiungendo un successo fuori dal normale: mai nessuna serie, andata in onda di pomeriggio, aveva raggiunto degli ascolti simili. Infatti stasera la serie andrà in onda in prima serata.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman ricoverato in ospedale a causa di DayDreamer

Can Yaman incanta i social con gli scatti che pubblica: followers impazziti

Can è un bellissimo uomo di trent’anni che sta facendo carriera ne mondo della recitazione. Diventare un attore, però, non è qualcosa che ha sempre desiderato. Can a scuola si è sempre distinto per essere il primo della classe, si è poi laureato in giurisprudenza e ha intrapreso la carriera da avvocato. Poteva sembrare troppo tardi quando si è accorto di non voler fare questo per tutta la vita: si è messo in gioco, ha rischiato tutto e ha intrapreso questa nuova carriera.

LEGGI ANCHE -> DayDreamer, Yaman quanto guadagna? Il patrimonio dell’attore

Ha fatto decisamente bene, considerando il successo strepitoso che ha ottenuto. Sicuramente è uno degli attori più amati del momento, da più di un anno. Anche su Instagram è molto seguito, pubblica spesso foto private e sprazzi delle serie in cui ha recitato da quando ha iniziato la sua carriera.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, curiosità, cronaca, televisione, spettacolo e tanto altro, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter