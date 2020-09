Cecilia Rodriguez dal red carpet sfida Belen con outfit da paura-FOTO

Cecilia Rodriguez approda al film Festival di Venezia 2020, ed è un incanto l’outfit lascia a bocca aperta

La piccola Rodriguez è apparsa sul red carpet di Venezia senza Moser e questo conferma le voci della rottura. Cecilia si è presentata in tutto il suo splendore con un abito lungo in tessuto metallico color oro, con uno spacco lunghissimo e la schiena scoperta. L’abito è firmato Maria Lucia Hoan e vale più di 2000 euro. Le scarpe sono sobrie invece, con un vestito così non c’era altra scelta che un sandalo in raso nude firmato Casadei. Batte quasi la sorella, Belen quando fece il suo ingresso con un abito splendido rosa. I capelli della bellissima Cecilia sono stati curati da Cotril, il salone di bellezza in collaborazione con Belen di cui è diventata socia al 49% dopo essere stata, ed è ancora testimonial.

Il marchio è presente da oltre 40 anni ma è con Belen che ha avuto una svolta importante. Infatti dalla collaborazione con Belen è nata una catena di saloni hairstyling in affiliazione e franchising. Pertanto oltre ad essere centro estetico e spa è anche un salone di parrucchieri.

Cecilia Rodriguez cattura i flash dei fotografi che sono tutti per lei

Cecilia è indubbiamente la regina dell’altra sera del Festival di Venezia. Il suo abito ha incantato tutti quanti, specialmente quando lo agitava creando un effetto pazzesco. La showgirl si trovava al Festival per la prima del film “Padrenostro” di Claudio Noce, con Pierfrancesco Favino e Valeria Solarino. L’abito indossato da Cecilia Rodriguez inoltre è stato indossato precedentemente da una star hollywoodiana, ossia la bellissima Kate Hudson ai Vanity Fair Oscar 2016.

L’abito infatti appartiene alla collezione autunno-inverno 2016-2017. Tuttavia sono molte altre le star che hanno già sfoggiato l’abito, tra cui: Eva Longoria, Jennifer Lopez, Bella Thorne, Taylor Swift e Vanessa Hudgens, e ancora molte altre. Sembra avere un gran successo questo abito.

