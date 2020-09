Cecilia Rodriguez posta scatti paradisiaci, che deliziano il suo affezionato pubblico. Nell’ultimo è incredibilmente sensuale.

Seppur meno conosciuta della sorella Belen, Cecilia Rodriguez è uno spettacolo di sensualità. La bella influencer sudamericana ha conquistato i cuori del pubblico (e di Ignazio Moser) durante la partecipazione al Grande Fratello Vip e continua a far parlare di sé. Di recente si è parlato molto della sua rottura Moser, suo coinquilino nella casa: prima voci di corridoio e poi la conferma, segno che anche quelli che sembrano grandi amori non sempre durano. Certo, non era iniziata proprio bene tra i due, ma la coppia sembrava piuttosto solida e aveva già fatto innumerevoli progetti. Un evento sicuramente triste, a cui tuttavia la showgirl ha saputo rispondere in maniera molto energica. Se vero che da un cuore infranto si rinasce come una fenice, adesso Cecilia Rodriguez sorprende tutti con la sua immensa sensualità e voglia di libertà. L’ultima foto che ha pubblicato è bellissima.

Cecilia Rodriguez, un fuoco di passione