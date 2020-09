Un ragazzo di soli 28 anni è morto nella serata di ieri a San Giovanni in Fiore (Cosenza) dopo essere precipitato con l’auto per circa 20 metri.

Un’altra vita spezzata nell’ennesimo incidente sulle strade italiane. È accaduto a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, nella serata di ieri. A perdere la vita un ragazzo di 28 anni che si trovava a bordo della propria auto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il 28enne avrebbe perso il controllo del veicolo che sarebbe precipitato dal muro della stazione, compiendo un volo di circa 20 metri. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha estratto dall’abitacolo il corpo del conducente e lo ha affidato ai soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

Cosenza, perde il controllo dell’auto e precipita per circa 20 metri: muore ragazzo di 28 anni

Un ragazzo di 28 anni è morto nella serata di ieri, domenica 6 settembre, a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, in un terribile incidente. La vittima, è Francesco Oliverio, secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, avrebbe perso il controllo della sua auto, una Bmw, che è precipitata dal muro della stazione, nei pressi di viale della Repubblica. Un volo di circa 20 metri che non ha lasciato scampo al giovane conducente, deceduto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco, i quali hanno estratto il corpo del giovane dalla Bmw e lo hanno affidato al personale medico del 118 che ha potuto solo constatarne il decesso.

Anche i carabinieri di San Giovanni in Fiore sono giunti sul posto per gli accertamenti di rito che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno provocato l’uscita di strada dell’auto.

Sconvolta l’intera comunità del comune del cosentino che ha inviato numerosi messaggi di cordoglio alla famiglia del giovane. Tra questi anche quello del primo cittadino, Giuseppe Belcastro che sul proprio profilo Facebook ha scritto: “È una domenica triste per tutti noi. In questo momento ci stringiamo al dolore dei familiari“.